Moonfall, Patrick Wilson: 'Ecco perché la gente ama i film catastrofici'

Sul grande schermo il mondo è andato incontro alla fine in tanti modi diversi: glaciazioni, profezie Maya, alieni, meteoriti e quant'altro si sono già accaniti sul nostro pianeta, con Moonfall che ha chiamato in causa addirittura la placida ed innocua luna. Ma perché gli spettatori non accennano a stancarsi dei disaster movie?

A spiegarcelo, mentre Moonfall viene additato come flop dell'anno dopo i deludenti risultati al botteghino, è proprio il protagonista del nuovo film di Roland Emmerich, Patrick Wilson: secondo l'attore, infatti, la cosa è da attribuirsi a quella parte del nostro cervello sempre impegnata a porsi domande sulla fine del mondo che conosciamo.

"Penso che ci sia sempre un kernel in noi, una piccola parte di noi che continua a chiedersi 'Oddio, e se tutto finisse?' Non voglio dire che le persone siano tutte necessariamente fataliste, ma è una cosa che ha due facce. Puoi andare a vedere un film, uscire e pensare: 'Beh, la mia vita è stressante, ma non va neanche lontanamente così male'. E magari la cosa ti fa sentire meglio" ha spiegato Wilson.

L'attore ha poi proseguito: "Un sacco di psicologi pensano però, ad esempio, che gli horror siano buoni per gli adolescenti, perché c'è una liberazione. C'è la tensione, ci sono scene costruite per il rilascio della paura. Fa sì che [i ragazzi] superino le loro paure. Vedi qualcosa di spaventoso, ti spaventi e poi è andata, è finita lì. Penso sia la stessa cosa con i disaster movie, perché un sacco di noi ci preoccupiamo dei disastri o dei problemi con l'ambiente o di ciò che accadrà in futuro, o delle nostre vite troppo stressanti".

"Un disaster movie ti dà la fuga e ti dà la liberazione. Ma di solito c'è un elemento ancora più umano... C'è sempre il lieto fine, no? Il mondo di solito si salva. Con l'eccezione di Don't Look Up, tutti gli altri film finiscono bene. Penso che questo faccia andare la gente al cinema, poi uscire di lì e pensare: 'Wow, per un'ora e mezza sono stato davvero stressato, ma dopo gli ultimi 15 minuti mi sento bene'" ha quindi concluso l'attore.

Cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con il parere di Patrick Wilson?