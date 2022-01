Moonfall, il lato oscuro della luna nel nuovo poster del disaster movie di Roland Emmerich

Lionsgate ha appena pubblicato un nuovo poster di Moonfall sul profilo Twitter ufficiale del film diretto da Roland Emmerich, noto per pellicole come Independence Day e The Day After Tomorrow. Il regista torna con un altro grande film d'azione in cui il pianeta Terra è in grave pericolo e un improbabile trio di eroi deve salvare il mondo.

Il film segue un dirigente della NASA, un astronauta e un teorico della cospirazione che sono costretti a intraprendere una missione per salvare l'umanità dopo che una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita per metterla in rotta di collisione con la Terra. Il nuovo poster del film apocalittico, che potete vedere in calce alla notizia, vede protagonisti tre astronauti presumibilmente i tre personaggi principali del film interpretati da Halle Berry, John Bradley e Patrick Wilson. Il poster riporta anche lo slogan: "Nel 2022 l'umanità affronterà il lato oscuro della Luna"



Il trailer di Moonfall suggerisce che c'è molto di più sulla Luna di quanto sembri e questo improbabile trio di eroi deve salvare la situazione unendo le proprie forze. Non è chiaro se una sorta di forza aliena sia responsabile di aver spinto fuori dall'orbita la Luna o se la stessa sia in qualche modo un essere senziente, ma è chiaro che l'umanità dovrà affrontare un evento spaventoso che ne metterà a rischio la sopravvivenza. Fanno parte del cast anche Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e Donald Sutherland.



La pellicola sarà al cinema dal 4 febbraio 2022, ma se siete curiosi potete già dare un'occhiata ai primi 5 minuti di Moonfall.