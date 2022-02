Moonfall non è piaciuto? Ecco il punteggio del film di Roland Emmerich su Rotten Tomatoes

Gli incassi di Moonfall stanno deludendo, ma prestazioni al botteghino a parte, come se la sta cavando il nuovo film di Roland Emmerich in quanto gradimento di pubblico e critica? Vediamo il suo punteggio su Rotten Tomatoes.

Il disaster movie con Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley è già arrivato al cinema negli Stati Uniti e in diversi altri paesi (noi, invece, dovremo aspettare il mese prossimo per vederlo), ma finora non sembra essere stato accolto nei migliori dei modi.

Non solo, infatti, le cifre totalizzate finora al botteghino non stanno rispettando le aspettative e le speranze per la pellicola, ma anche i critici sono stati piuttosto duri con il film.

Su Rotten Tomatoes, ad esempio, il punteggio attuale di Moonfall è del 41% per quanto riguarda la media delle recensioni della stampa (ne contiamo 124), mentre su Metacritic si scende addirittura a 38 (su 36 recensioni).

Leggermente meglio la performance del film per il pubblico, che su Rotten Tomatoes gli dà un 67% facendo la media con le votazioni di più di 250 utenti.

Per un film che vanta un budget di 140 milioni di dollari e di cui si stava già pensando a dei possibili sequel, non è certo una notizia positiva. Ma vedremo cosa accadrà in futuro, e se la fortuna di Moonfall girerà dal verso giusto con l'uscita al cinema negli altri paesi.