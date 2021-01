Moonfall, Michael Peña al posto di Stanley Tucci nel film di Roland Emmerich

Michael Peña è ufficialmente entrato nel cast del prossimo film di Roland Emmerich, Moonfall, in sostituzione di Stanley Tucci. Secondo quanto riporta Deadline, Tucci è stato costretto ad abbandonare la produzione di Moonfall a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dal governo che impediscono i voli dal Regno Unito al Canada.

L'annuncio dell'ingaggio di Peña si accompagna al resto del cast ufficializzato che comprende le new entry Carolina Bartczak, Stephen Bogaert e Maxim Roy. Altri nomi illustri già ufficializzati sono quelli di Patrick Wilson, Halle Berry, Donald Sutherland, Eme Ikwuakor, John Bradley e Charlie Plummer.



La trama di Moonfall racconta quello che può accadere quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita intorno alla Terra, con la minaccia di stravolgere la quotidianità degli esseri umani. A distanza di poche settimane dall'impatto con il nostro pianeta, un improbabile team inizia una missione nello spazio allo scopo di salvare la Terra e lasciandosi alle spalle tutte le persone che amano pur di raggiungere l'obiettivo.

Diretto da Roland Emmerich, regista esperto di cinema catastrofico e famoso in tutto il mondo per titoli quali Independence Day, The Day After Tomorrow - L'Alba del Giorno Dopo e 2012, Moonfall inizierà la produzione nei prossimi mesi a Montreal, con l'obiettivo di uscire nelle sale nel 2022.



La staffetta Peña-Tucci non è la prima che riguarda il film. Una star di Game of Thrones aveva rimpiazzato Josh Gad nel cast e negli scorsi mesi Roland Emmerich aveva annunciato l'inizio delle riprese del film.