Moonfall: la Luna cade su Patrick Wilson e Halle Berry nei nuovi poster ufficiali

Dopo il trailer ufficiale di Moonfall, il nuovo disaster movie di Roland Emmerich torna a mostrarsi al pubblico con tre poster ufficiali dedicati ai protagonisti Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley, celebre star de Il trono di spade.

Come abbiamo potuto vedere anche dai primi cinque minuti di Moonfall pubblicati in anteprima, il film promette di offrire tutto ciò che ci si aspetterebbe da un disaster movie diretto da Roland Emmerich, noto per i suoi blockbuster su scala apocalittica. Con un budget di $140 milioni di dollari, Moonfall è già uno dei film indipendenti più costosi mai realizzati, ma sfortunatamente dovrà affrontare l'apocalisse del box office, che negli ultimi mesi si è dimostrata davvero spietata per i titoli non-Marvel usciti nelle sale.

Nel film, come si può dedurre già dal titolo, la luna inizia inspiegabilmente a 'cadere' verso la Terra, e l'unica possibilità di sopravvivenza risiede nella missione di un dirigente della NASA (Berry), un ex astronauta (Wilson) e un teorico della cospirazione (Bradley): i tre viaggiano verso il satellite per tentare di deviarne la traiettoria, ma una volta giunti sulla sua superficie faranno una scoperta scioccante. Nel cast anche Michael Pena, Donald Sutherland e Kelly Yu.

In Italia Moonfall arriverà in sala dal 17 marzo prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.