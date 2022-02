Moonfall, Hollywood ha già trovato il flop dell'anno: gli incassi deludono il box office

Il sequel di Moonfall auspicato dal regista Roland Emmerich potrebbe diventare molto presto un'utopia, dato che i primi incassi domestici del nuovo disaster movie con Patrick Wilson e Halle Berry risultano ben al di sotto delle aspettative.

In quello che rischia seriamente di candidarsi ad essere il peggior flop del box office del 2022, Moonfall ha debuttato con un incasso di soli $9 milioni di dollari al botteghino statunitense. Il budget di produzione? Quasi non vogliamo svelarvelo per pietà, ma per completezza eccolo: $146 milioni di dollari, resi ancora più gravosi dal fatto che Moonfall è stato prodotto come film indipendente e lontano dalla major (si, si tratta di uno dei film indipendenti più costosi di sempre).

Insomma, il vero disaster pare essere il conteggio dei biglietti strappati, ma chissà che la pellicola non riesca a riscattarsi con la distribuzione a livello globale: vi terremo aggiornati nel corso dell'avvicinamento all'uscita in Italia, prevista per il 17 marzo.

La storia di Moonfall inizia quando una forza misteriosa sposta la Luna in rotta di collisione con la Terra, minacciando la vita sul pianeta: a poche settimane dall'impatto, l'ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l'amico astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un'impossibile missione nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

Per maggiori approfondimenti, guardate in anteprima i primi 5 minuti di Moonfall.