Moonfall: guarda lo sbalorditivo poster IMAX del disaster movie di Roland Emmerich

Lionsgate ha diffuso ufficialmente in rete uno sbalorditivo poster IMAX di Moonfall, nuovo disaster movie firmato da Roland Emmerich, un'autorità in questo genere cinematografico, che torna alla regia a tre anni di distanza dalla parentesi di guerra con Midway (2019). Nella pellicola i protagonisti sono Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley.

Nel poster, pensato esclusivamente per le versioni in formato IMAX di Moonfall in arrivo nelle sale di tutto il mondo, vediamo il solo personaggio di Patrick Wilson illuminato da due raggi di luce che digitalmente si proiettano sullo sfondo della Terra. Questo segue la pubblicazione dei character poster di Moonfall con il cast in evidenza.

Come abbiamo potuto vedere anche dai primi cinque minuti di Moonfall pubblicati in anteprima, il film promette di offrire tutto ciò che ci si aspetterebbe da un disaster movie diretto da Roland Emmerich, noto per i suoi blockbuster su scala apocalittica. Con un budget di $140 milioni di dollari, Moonfall è già uno dei film indipendenti più costosi mai realizzati, ma sfortunatamente dovrà affrontare l'apocalisse del box office, che negli ultimi mesi si è dimostrata davvero spietata per i titoli non-Marvel usciti nelle sale.

Nel corso di una recente intervista, Roland Emmerich ha dichiarato che per Moonfall si è ispirato ai complottisti, creando una teoria del complotto tutta sua: "Trovo interessante che questo film sia stato davvero ispirato da un libro. S'intitola Who Built the Moon. Un libro inglese, molto oscuro. Ritengo sia una valida disamina sul fatto che la Luna non è ciò che pensiamo sia; che sia invece qualcosa di alieno, artificiale o qualsiasi altra cosa. Ci sono tre teorie al suo interno su come ciò sia potuto accadere ma non ne abbiamo usata nessuna. In un certo senso abbiamo creato la nostra".

Nei cinema americani a febbraio, in Italia Moonfall arriverà in sala dal 17 marzo prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.