Moonfall, la catastrofe incombe nel trailer del nuovo film di Roland Emmerich

Abbiamo scoperto nei mesi scorsi la data di uscita di Moonfall, il nuovo disaster movie diretto da Roland Emmerich, il regista di Independence Day e di The Day after Tomorrow. Nella giornata di giovedì è stato pubblicato il primo trailer del film, che sembra avere lo stesso impatto visivo dei lavori precedenti.

Il trailer di Moonfall è visibile anche all'interno della notizia. Realizzare il film durante la pandemia è stato un miracolo per Roland Emmerich, ma ora non resta che aspettare il riscontro del pubblico, dal 4 febbraio 2022.

Secondo la sinossi ufficiale del film, "una forza misteriosa fa cadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la fa precipitare in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Poche settimane prima dell'impatto, con il mondo sull'orlo della distruzione, la dirigente della NASA ed ex astronauta Jo Fowler (interpretata da Halle Berry) è convinta di avere la chiave per la salvezza, ma gli unici a crederle sono l'astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico della cospirazione KC Houseman (John Bradley). Questi improbabili eroi organizzeranno una missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano, per scoprire che la nostra Luna non è ciò che pensiamo che sia."

La sceneggiatura di Moonfall è scritta da Harald Kloser e Spenser Cohen, oltre che dallo stesso Roland Emmerich. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Josh Gad, Donald Sutherland, Michael Peña, Charlie Plummer e Kelly Yu.