Moonfall arriva in esclusiva su Sky: ecco quando e come vederlo (anche in streaming)

Dopo l'esordio di Moonfall in homevideo per Eagle Pictures, il nuovo disaster movie diretto da Roland Emmerich si prepara ad esordire in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.

La nuova fatica del regista di Independence Day, 2012 e The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo andrà in onda lunedì 11 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e anche alle 21.45 su Sky Cinema Action, oltre ad essere disponibile in streaming su NOW e on demand in qualità 4K.

Protagonista del film è Halle Berry, assieme alla star di Aquaman e The Conjuring Patrick Wilson e al grande Donald Sutherland, alle prese con una disperata missione spaziale sulla Luna. Con loro un grande cast di volti noti come John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Carolina Bartczak, Eme Ikwuakor, Ava Weiss e Hazel Nugent. La storia è incentrata sulla Luna che, spinta una forza misteriosa, viene sbalzata fuori dalla sua orbita per dirigersi in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall’impatto fatale che annienterebbe il mondo, l’ex astronauta e dirigente NASA Jocinda ‘Jo’ Fowler (l’attrice premio Oscar Halle Berry) ha un’idea per salvare il pianeta: tuttavia nessuno le crede, a parte Brian Harper (Patrick Wilson), un uomo che appartiene al suo passato, e un simpatico complottista di nome K.C. Houseman (John Bradley). I tre improbabili eroi si lanceranno in una disperata missione spaziale lasciandosi alle spalle, forse per sempre, i loro affetti più cari, per cercare di scoprire l’incredibile segreto che riguarda l’unico satellite “naturale” della Terra.

A gennaio scorso, in occasione dell'uscita del film, Roland Emmerich annunciò di avere già in mente un sequel per Moonfall.