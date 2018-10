Monumental Pictures produrrà un biopic sulla vita di Amy Winehouse

Nel 2015 la vita della cantante è stata al centro di Amy , documentario distribuito dalla A24 che si è aggiudicato il Premio Oscar come miglior documentario.

Hayward e Owen hanno aggiunto: "Siamo orgogliosi che Mitch Winehouse abbia affidato a noi la fantastica storia di Amy, un'icona le cui canzoni sono state un simbolo per una generazione."

"Ci sentiamo pronti per celebrare lo straordinario talento di Amy" ha detto il padre, Mitch Winehouse. "Grazie alla Amy Winehouse Foundation sappiamo che la vera storia della sua malattia può aiutare molte persone che potrebbero provare la sua stessa condizione. Con Alison e Debra abbiamo trovato dei fantastici produttori inglese che capiscono quanto Amy è stata importante per le persone, insieme ad una storia illustre di personaggi femminili portati sul grande schermo."

Parte dei ricavi della pellicola saranno destinati alla Amy Winehouse Foundation , organizzazione che lavora per prevenire gli effetti dovuti alla dipendenza di alcol e droga.

The Wrap riporta che la famiglia di Amy Winehouse ha firmato un'accordo con Monumental Pictures per produttore un biopic sulla cantante scomparsa nel 2011.

