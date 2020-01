La montatrice di Episodio IX sulla produzione affrettata del film: 'C'è molto fan service'

Nonostante abbia quasi raggiunto la vetta dei 400 milioni, i pareri su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sono contrastanti tanto tra i fan quanto nella critica. Adesso, persino la montatrice della pellicola Maryann Brandon rivela di non essere soddisfatta del prodotto finale, complice anche la frettolosa lavorazione.

Il sodalizio tra la montatrice e il regista J.J. Abrams affonda le sue radici nella lontana serie Alias, continua sul set di Mission Impossible III e arriva fino a Star Wars: Il risveglio dell Forza, pellicola le che le valse persino la nomination per il miglior montaggio gli Academy Award del 2016.

Eppure, nonostante i brillanti trascorsi sul set, secondo Brandon la pellicola avrebbe risentito delle scadenze troppo serrate:

"C'erano troppe cose su cui lavorare. L'intero progetto ha risentito di questa perenne lotta contro il tempo. Arrivati ad un terzo del film Kathy Kennedy [presidente della Lucasfilm] non faceva altro che ripetere: " J.J. dovrebbe concentrarsi di più sul montaggio", ma sapevo che era impossibile, almeno non con le scadenze che avevamo."

Riguardo al clima sul set afferma: "Suggerii che editassi direttamente sul set: iniziammo a lavorare in due camere di montaggio ed io ero costantemente vicino a J.J., che non si allontanava mai per più di qualche metro dalla telecamera. In questo modo io potevo lavorare da remoto e nelle pause ci sedevamo insieme per analizzare il girato e fare il punto della situazione. A fine giornata eravamo esausti"

Quello che rammarica Brandon, però, è l'inclinazione al fan service della pellicola, aspetto tuttavia inevitabile: "Certo, è decisamente un fan service, ma se così non fosse il pubblico si sarebbe lamentato della trama e della lontananza dal vero significato di Star Wars."

Anche all'interno del team di Abrams, dunque, le divergenze non mancano e nonostante c'è chi nega la faida tra Abrams e Johnson, Episodio IX si conferma come una delle più controverse della saga lucasiana.