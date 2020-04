I montatori di Star Wars: 'La nuova trilogia doveva avere una visione unica'

Secondo i montatori di Il Risveglio della Forza e L'Ascesa di Skywalker, l'ultima trilogia di Star Wars avrebbe beneficiato di una visione di insieme, non lasciando che Gli Ulitmi Jedi sparigliasse troppo le carte messe fino a quel momento sul tavolo dal primo film di J.J. Abrams.

In sostanza, Maryann Brandon e Mary Jo Markey hanno sostenuto quello che parecchi fan della saga hanno continuato a ripetere dal momento in cui il film di Rian Johnson uscì nelle sale di tutto il mondo, ovvero il fatto che questa nuova e ormai conclusa trilogia di Star Wars avrebbe necessitato di una visione di insieme unica sulla storia da raccontare, senza lasciare che un film contraddicesse il precedente. I due montatori, infatti, sono abbastanza sicuri che Gli Ultimi Jedi abbia ribaltato quanto visto ne Il Risveglio della Forza, rendendo poi abbastanza atipico il percorso del film successivo.

Entrambi, infatti, hanno concordato nell'affermare che Gli Ultimi Jedi è decisamente un film atipico in quest'ultima trilogia: "Sento molto come se, col senno di poi, la trilogia o almeno la sua parte conclusiva, avesse bisogno di una visione unica", ha affermato Brandon nel corso del podcast Light The Fuse: A Mission: Impossible Podcast. Markey si è spinta anche oltre: "Non potrei essere più d'accordo. E' molto strano avere un secondo film che consciamente smantella la narrazione del primo film. Mi dispiace, ma è quello che penso".

In precedenza aveva riportato quanto l'intenzione di Abrams in L'Ascesa di Skywalker non sia mai stata quella di porre rimedio al lavoro di Johnson, come sostenuto anche dall'attore Greg Grunberg: "Non ho mai sentito nulla di denigratorio da parte di J.J. su Rian. È una di quelle cose che percepisci durante le riprese del film, visto che bisogna proseguire una storia... J.J. lo adora. Ama quanto sia geniale e creativo".