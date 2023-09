Monsters of California: il trailer svela il sorprendente film sci-fi dei Blink 182

Tom DeLonge, uno dei membri della band di successo Blink 182, sta per debuttare sul grande schermo nella nuova veste di regista, con un film di fantascienza intitolato Monsters of California. Poche ore fa è stato distribuito online un nuovo trailer del film che mostra in anteprima alcune sequenze del suo debutto cinematografico.

"Il film prende la mia fascinazione per l'inspiegabile, la combina con la cultura skate nella quale sono cresciuto e aggiunge il mio ridicolo senso dell'umorismo a cui milioni di persone hanno potuto assistere durante il mio periodo con i Blink 182" ha dichiarato DeLonge.



"Negli ultimi anni" prosegue DeLonge dei Blink 182, band che qualche tempo fa ha dovuto affrontare anche la malattia di Mark Hoppus "ho avuto la fortuna di aiutare il governo a ricordare quanto tengono agli UFO attraverso il lavoro che facciamo a To The Stars, ed è quell'esperienza che ha contribuito a ispirare questo film. Non vedo l'ora che arrivi al pubblico per vedere le avventure, dannatamente divertenti, che vivono questi ragazzi".

Tra i protagonisti troviamo Richard Kind, conosciuto per serie come Innamorati pazzi e Spin City, e Casper Van Dien (Starship Troopers, Il mistero di Sleepy Hollow), al fianco di Arianne Zucker, Camille Kostek, Gabrielle Haugh, Jack Samson, Jared Scott e Jack Lancaster.



Lo script è stato scritto dallo stesso DeLonge, che ha prodotto il film con la sua To The Stars Media con Cartel Pictures, insieme a Ian Miller.

Ai Blink 182 e gli UFO abbiamo dedicato un approfondimento qualche mese fa che potete trovare sul nostro sito.