Monsternado, il trailer è davvero il trionfo del trash!

Coccodrilli, squali giganti, ma anche creature dall'aspetto inusuale e dalla grandezza variabile: così si presenta il nuovo trailer ufficiale di Monsternado, nuovo film action firmato Tyler-James.

"Qualcosa sta arrivando, e si sta portando dietro tutto l'inferno con lui": queste le parole che riassumono il tornado gigantesco che racchiude mostri terribili, attuali e...preistorici? "Creature gigantesche, bestie preistoriche, mostri...": ecco cosa racchiude questo tornado dalle dimensioni mai viste prima.

È innegabile: il trailer è pieno d'azione e momenti di tensione. Ma i fan sono sia incuriositi che divertiti dall'assaggio che ci dà sul film a venire. L'elemento più discusso in seguito al video è sicuramente l'aspetto 'effetti speciali'.

In passato, capolavori del trash come Sharknado avevano già sfoggiato i loro effetti speciali, effetti che raggiungevano il culmine della qualità soprattutto in scene di attacchi marini sulla terraferma. Qualcosa di questo nuovo trailer ci ricorda proprio lui. Tra l'altro, quest'anno Sharknado ha festeggiato per i suoi dieci anni dalla sua uscita.

Nel cast figurano May Kelly, Danielle Scott, Lila Lasso, Michael Siegler e molti altri. Sono loro i protagonisti costretti a combattere contro le strane e pericolose creature, e si ritroveranno a farlo all'interno di un hotel, con a disposizione poche armi e molto, molto coraggio.

Vi è piaciuto il trailer di Mosternado? Lasciateci un commento per farcelo sapere.