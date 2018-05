Monster Universe: la Toho progetta un suo universo condiviso, dopo il 2021

Per i futuri film di Godzilla, dopo il 2021, la Toho Company, Ltd. si concentrerà sul proprio universo kaiju. Keiji Ota l'ha dichiarato a Nikkei Style (via Bloody Disgusting).

Appena finirà il rapporto di collaborazione con la Warner Bros. e con la Legendary, succederà quanto dichiarato, e riportato da Comingsoon:

"Dopo il 2021, stiamo pensando a una potenziale strategia che distribuirà film di Godzilla, ininterrottamente, ad un ritmo di uno ogni 2 anni, o, addirittura, al ritmo di un film all'anno. Il futuro della serie è indirizzato verso la realizzazione di un "universo condiviso" con Godzilla, Mothra, King Ghidorah, ecc. Un po' come succede nei film Marvel, dove Iron Man e Thor, via, via, si incontrano."

