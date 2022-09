Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Evan Peters nel nuovo trailer della serie!

Il primo video di Monster: The Jeffrey Dahmer Story è arrivato qualche giorno fa, e mentre la serie di Ryan Murphy si prepara a esordire su Netflix, arriva un nuovo trailer ufficiale, che troverete in cima all'articolo.

Nelle immagini vediamo qualcosa in più del Jeffrey Dahmer di Evan Peters. Per chi non conoscesse il personaggio, si tratta di un serial killer realmente esistito, che nell'arco di tredici anni ha ucciso ben diciassette persone. Non omicidi "classici", ma veri e propri smembramenti, con episodi di necrofilia e cannibalismo piuttosto diffusi. Proprio le sue pratiche gli hanno fatto guadagnare il nome di Mostro di Milwaukee.

Nella sua serie composta da 10 episodi, Murphy ha deciso di raccontare il personaggio attraverso una nuova lente: gli occhi dei testimoni. Sono stati tanti, infatti, i prodotti che hanno portato sullo schermo il serial killer nel tempo, e per farlo ancora una volta e non essere ripetitivi bisognava trovare un nuovo punto per raccontare la storia. Una trovata, quella di Murphy, sicuramente interessante.

Il regista e produttore conferma ancora una volta il sodalizio con Peters, instaurato nell'arco di un certo numero di stagioni di American Horror Story. Adesso, le cose, si fanno ancora una volta inquietanti per i due, ed Evan Peters svela che Murphy aveva una sola regola per questa serie. Quale? Vi diamo un indizio: riguarda il pubblico, e i personaggi con cui sceglierà di empatizzare.

Adesso non ci resta che lasciarvi alla visione del trailer! Monster: The Jeffrey Dahmer Story arriverà su Netflix dal 21 Settembre.