Monster Problems, Dylan O'Brien protagonista del roadtrip movie 'tra Mad Max e Zombieland'

È oggi il puntualissimo Deadline a riportare la notizia che che la Paramount Players ha scelto Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles) per dirigere l'interessantissimo Monster Problems, annunciando anche che la star di Teen Wolf e della saga di The Maze Runner, Dylan O'Brien, sarà il protagonista.

Sempre stando alle informazioni condivise dal sito, al momento non ci sono particolari succosi sulla tram di Monster Problems, ma il progetto viene descritto come "un folle road trip movie che è un po' un funzionale mix tra Mad Max e Zombieland con preponderanti toni alla John Hughes". Quindi non uno, ma ben tre elementi che fanno ben sperare in un titolo promettente.



Lo script del film è firmato da Brian Duffield, che ha scritto recentemente Jane Got a Gun con protagonista Natalie Portman. Il progetto è poi rimasto in un inferno produttivo per cinque anni, dal 2012 a oggi, nonostante anche Shawn Levy (Stranger Things, Real Steel) sia salito a bordo come produttore già cinque anni fa.



Dylan O'Brien sta girando attualmente The Education of Fredrick Fitzell, mentre è già stato accreditato come protagonista dei prossimi e annunciati The Bayou e Marceau.



Michael Matthews è invece balzato agli occhi della critica con il suo western Five Fingers for Marseilles, uscito lo scorso anno in america con un più che discreto responso della stampa di settore e del pubblico.