Monster Hunter, ecco la nostra videorecensione: cos'è andato storto?

Le trasposizioni dal videogioco al cinema, si sa, non sempre riescono nel migliore dei modi: la storia della Settima Arte è piena zeppa di tentativi del genere finiti piuttosto male, nonostante qualche risultato più che meritevole qua e là. A quale categoria apparterrà, dunque, questo nuovo Monster Hunter?

Nonostante l'ottimo risultato di Monster Hunter al botteghino, in realtà, il film di Paul W.S. Anderson sembra peccare sotto più di un aspetto: il film ispirato alla celebre saga videoludica sta raccogliendo più critiche negative che elogi in queste ore, che si parli della stampa specializzata o dei semplici spettatori.

La nostra videorecensione non fa eccezione: nel nuovo video pubblicato sul nostro canale YouTube potrete infatti farvi un'idea generale del perché il film del regista di Resident Evil e Mortal Kombat non funzioni per niente, nonostante l'hype generato dall'esordio sul grande schermo della trasposizione di un franchise tanto amato dai videogiocatori di tutto il mondo.

Per saperne di più, insomma, non vi resta che far partire il nostro video. Voi, intanto, avete già visto il film? Siete d'accordo con tutti i pareri negativi che circolano in rete in queste ore? Diteci la vostra nei commenti! Monster Hunter a parte, comunque, ecco 5 film di Paul W.S. Anderson che potrebbero valere un'occhiatina.