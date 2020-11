Monster Hunter, il videogame si collegherà al film con Milla Jovovich: ecco come!

Con l'arrivo nelle sale di Monster Hunter previsto per il prossimo Natale nelle sale americane è attesa anche una nuova e succulenta novità per tutti i videogiocatori del celebre franchise. A quanto pare, infatti, a Monster Hunter World: Iceborne è stata aggiunta tramite un aggiornamento una nuova missione che collegherà il gioco alla pellicola.

Il nuovo aggiornamento è atteso per il prossimo 4 dicembre, con i i giocatori di Iceborne che potranno prendere parte a una missione evento a tempo limitato ispirata al film di prossima uscita. In questa particolare missione, i cacciatori potranno confrontarsi con il minaccioso Black Diablos, raffigurato nel film durante la ricerca solitaria iniziale, prima di tentare di superare il massiccio Greater Rathalos nella seconda parte. Tuttavia, come specificato, queste missioni saranno disponibili solo per i giocatori che hanno raggiunto il grado Master. Saranno inoltre disponibili anche oggetti come equipaggiamento speciale, armature a strati, nuovi titoli, un nuovo sfondo e la posa delle Guild Card.

Infine, a partire dal 27 novembre, tutti i giocatori di Iceborne potranno richiedere un pacchetto a tempo limitato pieno di oggetti utili come bonus di accesso; tutto questo per celebrare il film di Paul W.S. Anderson in uscita. In calce alla news potete visualizzare il trailer in cui Milla Jovovich entra nel mondo di Monster Hunter World: Iceborne e un'anteprima dei bonus disponibili con il nuovo aggiornamento.

Monster Hunter debutterà nelle sale americane a Natale insieme a Wonder Woman 1984. La decisione di Screen Gems è arrivata in seguito a quella di Warner Bros di pubblicare il film DC anche su HBO Max, dove sarà disponibile per la visione tramite il semplice abbonamento al servizio.

Diretto da Paul W.S. Anderson (Resident Evil), il film vede nel cast anche Tony Jaa, T.I., Meagan Good e Diego Boneta. Intanto, la Jovovich ha anticipato un possibile sequel di Monster Hunter.