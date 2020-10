Monster Hunter, ufficiale la nuova data per il film con Milla Jovovich: ecco quando uscirà

Sony Pictures ha anticipato di quattro mesi il fantasy thriller con Milla Jovovich, Monster Hunter, inizialmente previsto il 21 aprile 2021 e ora fissato al 30 dicembre di quest'anno. L'annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio americano di lunedì. Il cambiamento della data d'uscita di Monster Hunter è soltanto l'ultimo di una lunga serie.

Principalmente si tratta di slittamenti, come per No Time To Die e Dune, ma ci sono anche delle eccezioni. Matrix 4 è stato anticipato dal 2022 al 2021 e ora anche Monster Hunter si accoda.

Scritto e diretto da Paul W.S. Anderson, Monster Hunter è vagamente basato sulla serie omonima di videogiochi Capcom.



Il film è interpretato da Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Meagan Good e Diego Boneta. Inizialmente Sony aveva in programma di distribuire Escape Room 2 nella data ora fissata per Monster Hunter ma il sequel è stato ritardato a data da destinarsi nel 2021.

Paul W.S. Anderson è un veterano del cinema basato su materiale videoludico, come dimostrano i suoi lavori in Mortal Kombat e Resident Evil, quest'ultima saga sempre in compagnia della moglie Milla Jovovich.

Le riprese del film si sono svolte ormai due anni fa a Città del Capo, capitale legislativa del Sudafrica, tra ottobre e dicembre, mese nel quale si sono conclusi i lavori di produzione.

In queste ore è stato pubblicato il trailer di Monster Hunter e potete leggere la nuova sinossi del film con Milla Jovovich.