Monster Hunter è un grande successo in Cina, nonostante non sia più nei cinema

Nei giorni scorsi, a poche ore dal debutto nelle sale cinematografiche cinesi, Monster Hunter è stato al centro di uno scandalo razziale ed è stato rimosso dai grandi schermi.

Tuttavia, le poche ore di programmazione tra l'uscita del nuovo film di Paul W.S. con Milla Jovovich e la sua rimozione forzata dalle sale, sono bastate a spingerlo nella top 5 dei maggiori incassi del week-end.

Sicuramente la popolarità di un videogioco molto amato, del quale Monster Hunter è l'adattamento cinematografico ufficiale, in tal senso ha aiutato, anche se il film ha avuto il tempo di racimolare solo 4,8 milioni di dollari prima di essere ritirato dai cinema a causa di alcune denunce che interpretavano una linea di dialogo come "razzista e offensiva nei confronti della Cina". In una settimana lenta, tuttavia, quei quasi cinque milioni sono stato sufficiente per aggiudicarsi un quinto posto, anche se i cinema avevano completamente ritirato il titolo dalle loro line-up nella mattina di sabato. Il risultato è sicuramente deludente, ma più per l'incapacità di portare a compimento l'intero week-end che per la partenza del venerdì: l'ultimo film di Anderson, Resident Evil: The Final Chapter, anche quello basato Sun videogame, aveva incassato $160 milioni di dollari in Cina nel periodo d'oro del box office.

Il film doveva arrivare in Italia il 3 dicembre scorso: rimanete con noi per i prossimi aggiornamenti.