Monster Hunter: il sergente Marshall nella nuova foto dal set

In attesa di vedere le prime immagini ufficiali del film, l'attore Diego Boneta ci mostra una foto del suo personaggio presa direttamente dal set di Monster Hunter, film tratto dalla saga videoludica Capcom che sarà diretto da Paul W. S. Anderson.

Nella didascalia della foto, che potete trovare in calce alla notizia, Boneta suggerisce il nome del suo personaggio: il Sergente Marshall. I fan della saga noteranno sicuramente che nell'immagine viene mostrato un fucile moderno, arma molto differente da quelle presenti nei videogiochi originali. Se da un lato ciò potrebbe sembrare fuori luogo, le varie descrizioni del film avevano in effetti già anticipato una storia incentrata su alcuni militari.

Infatti, come rivelato da Capcom, la storia seguirà le vicende di due eroi provenienti da mondi diversi che si uniranno per combattere un nemico comune: i potenti, letali e magnifici mostri che abitano la terra in cui si trovano. Lungo il cammino i due personaggi incontreranno volti familiari della saga come l'Ammiraglio.

Nel cast di Monster Hunter troviamo anche Mila Jovovich (Reisdent Evil) nei panni di Artemis, T.I. Harris in quelli di un cecchino, Ron Perlman in quelli dell'Ammiraglio, il leader del gruppo degli Hunter, Tony Jaa, Meagan Good e Josh Helman.

Scritto dallo stesso Anderson insieme a Jeremy Bolt e Robert Kultzer, il film potrà contare su un budget stimato di 60 milioni. Le riprese si stanno svolgendo attualmente in Sud Africa e in Namibia.