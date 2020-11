Monster Hunter, ecco Ron Perlman e un Palico Chef nei nuovi trailer del film

A poco più di un mese dal suo debutto nelle sale americane, il film di Monster Hunter con protagonista Milla Jovovich torna a mostrarsi con due nuovi trailer internazionali ricchi di azione, mostri e qualche sorpresa per i fan della saga videoludica Capcom.

Il primo filmato, che potete trovare in calce all'articolo, offre un primo sguardo ufficiale a Ron Perlman nei panni dell'Ammiraglio, leader degli Hunter, mentre il trailer pubblicato per la Cina mostra in azione quattro celebri creature dei videogiochi: Diablos, Nerscylla, Apceros e Rathalos. Alla fine del secondo filmato compare per la prima volta Chef Miaiuscolo, cuoco della mensa di Aster in Monster Hunter World nonché ex compagno Felyne dell'Ammiraglio.

In queste ore Deadline ha inoltre reso noto che il film, la cui uscita era già stata anticipata da aprile 2021 al 30 dicembre, debutterà nelle sale americane a Natale insieme a Wonder Woman 1984. La decisione di Screen Gems è arrivata in seguito a quella di Warner Bros di pubblicare il film DC anche su HBO Max, dove sarà disponibile per la visione tramite il semplice abbonamento al servizio.

Diretto da Paul W.S. Anderson (Resident Evil), il film vede nel cast anche Tony Jaa, T.I., Meagan Good e Diego Boneta. Intanto, la Jovovich ha anticipato un possibile sequel di Monster Hunter.