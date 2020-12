Monster Hunter, il regista si scusa per la frase razzista: 'Non volevamo offendere'

È decisamente un bel polverone quello sollevatosi intorno a Monster Hunter nel corso di questi ultimi giorni: il film di Paul W.S. Anderson, come molti di voi sapranno, è finito al centro di una polemica per una frase che pare proprio non essere piaciuta agli spettatori cinesi.

La frase incriminata, basata su un gioco di parole ("Chi-knees", detto riferendosi alle ginocchia del protagonista) richiama infatti senza volerlo una filastrocca di chiaro stampo razzista ("Chinese, japanese, dirty knees, look at these"), dettagli che non è sfuggito al pubblico asiatico.

A scusarsi per l'errore è stato in queste ore lo stesso regista di Monster Hunter, che ha dichiarato: "Sono assolutamente mortificato per il fatto che una frase del nostro film, Monster Hunter, abbia offeso degli spettatori in Cina. Mi scuso personalmente per ogni problema che alcune interpretazioni di questa frase possano aver causato. Rispettosamente abbiamo eliminato la frase dal film. Non è mai stata nostra intenzione mandare messaggi offensivi o discriminatori. Al contrario, il cuore del nostro film parla di unità".

Vedremo se ciò basterà a far tornare sui propri passi gli spettatori cinesi: la Cina, comunque, continua a premiare Monster Hunter nonostante il film non sia più in programma; per saperne di più, qui trovate la scena incriminata di Monster Hunter.