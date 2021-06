Monster Hunter, il regista rivela: 'Mi sono ispirato al gameplay di Monster Hunter: World'

Monster Hunter arriverà finalmente nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 17 giugno e intanto il suo regista Paul W.S. Anderson ha parlato delle sue principali ispirazioni per l'adattamento e di cosa i fan dovrebbero aspettarsi. Tra i riferimenti principali citati da Anderson c'è il gameplay di un gioco preciso: Monster Hunter: World.

“Mi sono innamorato dell’immaginario, dei paesaggi e della magia del gioco. Giocando ho iniziato a immaginare il videogame sul grande schermo” – racconta il regista Paul W.S. Anderson che nella scrittura del film si è ispirato al gameplay di Monster Hunter: World che non seguiva una narrativa precisa.

“Mi è sembrata una fantastica opportunità per costruire un intero mondo da portare sul grande schermo, c’erano infinite storie da raccontare – aggiunge - Più ci pensavo, più le storie e i personaggi prendevano forma”. Per il ruolo di protagonista Anderson non ha avuto dubbi: “Chi meglio di Milla Jovovich?” Sul suo ruolo l’attrice afferma: “Il mio primo pensiero è stato, ‘dagli zombie ai mostri? Stai scherzando?’. Poi ho letto lo script e racchiudeva tutto ciò che amo dei film d’azione. Il personaggio di Captain Artemis era semplicemente fantastico. Ho pensato subito che interpretare un ruolo del genere potesse essere una grande esperienza”.

Basato sull’omonima serie di videogiochi diventata fenomeno globale, Monster Hunter, diretto da Paul W.S. Anderson con protagonista Milla Jovovich, sarà al cinema da giovedì 17 giugno. Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia in 200 copie.

Su queste pagine potete recuperare una scena in esclusiva di Monster Hunter con Milla Jovovich e sono già disponibili in streaming i primi 9 minuti di Monster Hunter.