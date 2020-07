Monster Hunter posticipato: la caccia di Milla Jovovich dovrà aspettare

Dopo la crisi d'inizio anno numerose industrie, tra cui quella del cinema, iniziano a ripartire, ma purtroppo notizie di posticipi e rinvii continuano ad arrivare: stavolta è il turno di Milla Jovovivh e del suo Monster Hunter.

Le motivazioni alla base della decisione non sono state rivelate, ma non è difficile immaginare che anche stavolta il Coronavirus ci abbia messo lo zampino. Annunciato nel 2018, il film era finalmente stato annunciato per il 4 settembre 2020, ma il fatidico giorno deve essere apparso ancora troppo vicino alla Warner Bros., che ne ha posticipato l'uscita al 23 aprile 2021 per una maggiore stabilità e sicurezza ai box-office.

Per molti la notizia arriva come una doccia fredda, soprattutto dopo e eccitanti anticipazioni del regista di Monster Hunter, che ha promesso mostri mastodontici e combattimenti epici per la Jovovich, recentemente apparsa in una nuova immagine inedita di Monster Hunter. Tra gli attori che hanno collaborato al film anche Ron Perlman, Tip Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman e Jin Au-Yeung.

Ecco la prima descrizione della trama:

"Oltre il nostro mondo, ne esiste un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti e che lo governano con micidiale ferocia. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità d'élite vengono trasportati attraverso un portale dal nostro mondo in quello nuovo, rimangono sotto shock per la sensazionale scoperta, temendo però per le loro vite. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte agli implacabili e terrificanti attacchi dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere insieme e trovare una via verso casa".