Monster Hunter, Paul W.S. Anderson: 'È un film servilmente fedele al videogioco'

Durante una recente videointervista a Paul W.S. Anderson sul canale ufficiale Twitch di Capcom USA, il regista dell'attesissimo adattamento cinematografico di Monster Hunter con Milla Jovovich ha avuto modo di parlare della trasposizione dell'omonimo videogioco della software house, soffermandosi sulla fedeltà del titolo all'opera originale.

Ha detto Anderson: "Una delle cose che ho sempre saputo circa questa trasposizione, già 12 anni fa quando giocai per la prima volta al videogioco, è che se l'avessi mai realizzata sarebbe stata servilmente fedele all'opera originale. Il mondo che hanno creato è così bello e le creature così meravigliose e sbalorditive che non volevo prendermi nessuna libertà con questi importanti dettagli".



E continua: "Così ci siamo consultati regolarmente con Tsujimoto-san e Fujiyoka-san [creatori del videogioco n.d.r.] praticamente su ogni aspetto del film. Hanno letto le sceneggiature, dato i loro appunti, esaminato tutti i costumi di scena, i design dei mostri. Sono stati pesantemente e attivamente coinvolti nello sviluppo e hanno dato tutti i loro consigli perché sapete, volevano fosse tutto il più accurato possibile".



Adattamento della seconda serie di videogiochi di maggior successo di Capcom (la prima è, guarda caso, un altro titolo reso celebre al cinema dalla Jovovich, Resident Evil), il film di Monste Hunter è scritto e diretto da Paul W. S. Anderson (Resident Evil, I Tre Moschettieri). Nel cast troviamo anche Tony Jaa, T.I, Ron Perlman, Diego Boneta, Meghan Good e Josh Helman.

Come recita la sinossi ufficiale "Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa".



Monster Hunter dovrebbe uscire nei cinema americani il 25 dicembre 2020, nel giorno di Natale.