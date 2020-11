Monster Hunter, un nuovo trailer internazionale per il film con Milla Jovovich

Dopo l'annuncio della data d'uscita di Monster Hunter, e la diffusione del primo trailer ufficiale, il film d'ispirazione videoludica con Milla Jovovich si presenta questa volta con un trailer internazionale.

Arriva direttamente dal Giappone, infatti, il nuovo filmato promozionale, in cui possiamo dare un'occhiata più da vicino alle creature che popolano il mondo di Monster Hunter, e delle sfide che la nostra Artemis (Jovovich) dovrà affrontare.

Adattamento della seconda serie di videogiochi maggior successo di Capcom (la prima è, guarda caso, un altro titolo reso celebre al cinema dalla Jovovich, Resident Evil), il film sarà scritto e diretto da Paul W. S. Anderson (Resident Evil, I Tre Moschettieri). Nel cast troviamo anche Tony Jaa, T.I, Ron Perlman, Diego Boneta, Meghan Good e Josh Helman.

Come recita la sinossi ufficiale "Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa".