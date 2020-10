Monster Hunter, nuovi dettagli sul film: diventerà una saga?

Mentre attendiamo l'arrivo nelle sale di Monster Hunter, il suo regista Paul W.S. Anderson spera nella realizzazione di un nuovo franchise cinematografico ispirato alle serie videoludica e quale regista migliore di quello che per anni ha regalato a milioni di fan una delle saghe tratte da videogame più prolifiche di sempre?

Anderson ha parlato della grande ambizione di trasformare Monster Hunter in un franchise cinematografico redditizio nel corso di una recente intervista concessa a Deadline, al quale ha fornito anche un nuovo sneak peak dedicato al film con Milla Jovovich protagonista. "Si tratta di un progetto al quale sono legato ormai da molto tempo. Mi ci sono approcciato non solo come regista ma anche come un appassionato giocatore e fan della serie. Quindi riesco a percepire la pressione di rendere giustizia a questo mondo in termini di realizzazione di un film. Mi sono innamorato subito di queste creature e anche di questo fantastico mondo creato da Capcom".

Per Anderson e la Jovovich (marito e moglie) è un ritorno al lavoro insieme dopo l'esperienza del franchise di Resident Evil, e chissà potrebbe nascere perfino una nuova saga: "Non ha mai interpretato un personaggio come questo prima d'ora. Quando metti il videogame sei un personaggio senza nome chiamato semplicemente Hunter e io volevo catturare la sensazione di quando giochi per la prima volta a questa avventura. Mi immergevo in quel mondo senza sapere nulla di ciò che avrei trovato e volevo ricreare quel genere di esperienza. In un certo senso Milla è una sorta di avatar per gli spettatori".

"Monster Hunter è il mio film preferito tra quelli che ho realizzato nella mia carriera e certo mi piacerebbe molto continuare a esplorare questo mondo, ma dobbiamo sempre pensare a un film alla volta. Vogliamo stupirvi con questo prima di iniziare a considerarne altri".

Monster Hunter, inizialmente previsto il 21 aprile 2021, è ora fissato al 30 dicembre di quest'anno. Il film è interpretato da Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Meagan Good e Diego Boneta. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer di Monster Hunter.