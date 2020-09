Monster Hunter: ecco la nuova sinossi ufficiale del film con Milla Jovovich

All'inizio di quest'ultima estate la Sony Pictures ha rimandato l'uscita di Monster Hunter, inizialmente prevista per questo settembre, all'aprile prossimo, ma intanto è stata diffusa una nuova sinossi ufficiale del film diretto da Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich protagonista e tratta dall'omonima serie videoludica della Capcom.

La nuova sinossi, che rivela decisamente più dettagli che in passato, mostra anche come la pellicola in arrivo si discosterà non poco dal materiale originale, ovvero dalla lunga serie di videogiochi che ha reso popolare tra il grande pubblico questo titolo. Potete leggerla direttamente di seguito:

"Oltre il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro territorio con ferocia mortale. Quando una tempesta di sabbia inaspettata trasporta il Tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono sconvolti di scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita enormi e terrificanti mostri immuni alla loro potenza di fuoco. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra il misterioso Hunter (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti alle potenti creature. Mentre Artemide e Hunter iniziano lentamente a fidarsi l'uno dell'altra, lei scopre che lui è parte di una squadra guidata dall’Ammiraglio (Ron Perlman). Di fronte a un pericolo così grande che potrebbe distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri combinano le loro abilità uniche per la resa dei conti finale."

Il regista, in una recente intervista, ha definito Monster Hunter come il suo capolavoro: "Per me, è il miglior film che abbia mai realizzato. Ha qualcosa di davvero unico". Anderson ha rassicurato i fan sul suo lavoro, dichiarando che i ritardi nella distribuzione sono dovuti unicamente allo slittamento delle line-up delle varie case di produzione.