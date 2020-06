Monster Hunter, una nuova foto svela l'armatura di Milla Jovovich

Dopo la notizia del completamento del film, Sony Picture ha pubblicato una nuova immagine di Monster Hunter, adattamento cinematografico della saga di videogiochi targata Capcom, scritto e diretto da Paul W.S. Anderson. Il film arriverà nelle sale il prossimo 14 settembre.

L'immagine, che si può vedere in calce alla news, mostra alcuni dettagli dell'armatura di Milla Jovovich, che torna a interpretare un film tratto da un videogame dopo la saga di Resident Evil. In particolare, si può notare lo strumento multiuso chiamato Slinger e visto in Monster Hunter World.

Monster Hunter è incentrato sul personaggio di Artemis (Milla Jovovich), leader di una squadra militare delle Nazioni Unite, che viene trasportata in un regno popolato da mostri, dove incontra il Cacciatore (Tony Jaa). Insieme a quest'ultimo, avrà il compito di chiudere un portale per impedire ai mostri di attaccare la Terra.

Fanno parte del cast di Monter Hunter, film classificato come PG-13, anche Ron Perlman (Hellboy, Drive), T.I. Harris (Ant-Man and The Wasp), Diego Boneta (Rock of Ages), Meagan Good (Code Black) e Josh Helman (X-Men: Giorni di un Futuro Passato). Monster Hunter è prodotto da Sony Pictures, Constantin Film e Impact Pictures, e tra i produttori figurano Robert Kulzer, Jeremy Bolt, Martin Moszkowicz e Dennis Berardi, oltre allo stesso Paul W.S. Anderson.