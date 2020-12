Monster Hunter: ecco le mostruose creature nella prima occhiata al film con Milla Jovovich

Sony Pictures Entertainment ha diffuso la prima clip ufficiale da Monster Hunter, l'atteso adattamento della serie videoludica con protagonista Milla Jovovich, ancora una volta diretta dal marito Paul W. S. Anderson. In questa prima occhiata alla pellicola vediamo le mostruose creature al centro della storia. Prossimamente al cinema.

Nella clip possiamo vedere il team protagonista guidato da Milla Jovovich prepararsi all'imminente attacco di una mostruosa creatura, un Rathalos. La scena si interrompe giustamente all'apice della tensione per non rovinare la sorpresa agli spettatori che correranno al cinema per gustarsi l'esperienza in sala.

Come anticipato dallo stesso regista, la produzione ha provato a essere quanto più fedele possibile al materiale di partenza: "Una delle cose che ho sempre saputo circa questa trasposizione, già 12 anni fa quando giocai per la prima volta al videogioco, è che se l'avessi mai realizzata sarebbe stata servilmente fedele all'opera originale. Il mondo che hanno creato è così bello e le creature così meravigliose e sbalorditive che non volevo prendermi nessuna libertà con questi importanti dettagli".

Adattamento della seconda serie di videogiochi di maggior successo di Capcom (la prima è, guarda caso, un altro titolo reso celebre al cinema dalla Jovovich, Resident Evil), il film di Monste Hunter è scritto e diretto da Paul W. S. Anderson (Resident Evil, I Tre Moschettieri). Nel cast troviamo anche Tony Jaa, T.I, Ron Perlman, Diego Boneta, Meghan Good e Josh Helman.

Recentemente, Monster Hunter è stato al centro delle polemiche per una scena incriminata poi rimossa per alcune allusioni razziste nei confronti della Cina. Vedremo se ciò basterà a far tornare sui propri passi gli spettatori cinesi: la Cina, comunque, continua a premiare Monster Hunter nonostante il film non sia più in programma; per saperne di più, qui trovate la scena incriminata di Monster Hunter.