Monster Hunter con Milla Jovovich è già in arrivo in bluray: quando sarà in Italia?

Dopo il trailer finale di Monster Hunter, il film con Milla Jovovich è uscito nei cinema di diversi paesi del mondo, inclusi Cina e Stati Uniti, riuscendo anche ad incassare qualcosa dalle poche sale ancora aperte.

Tuttavia la crescita dei servizi di streaming on demand e il seguente abbattimento della finestra temporale che ha sempre diviso l'uscita in sala da quella home-video ha accorciato decisamente i tempi di distribuzione, e adesso Monster Hunter si prepara già all'uscita in bluray in alcuni mercati, compreso quello USA.

Il film arriverà in 4K, Blu-ray, DVD e in versione digitale a partire dal 2 marzo. Per quanto riguarda l'Italia, purtroppo non si conoscono ancora i dati aggiornati sull'eventuale uscita in sala: l'ultima data nota era fissata al 3 dicembre, ma il nuovo dpcm ha prolungato la chiusura dei cinema fino al mese di marzo, quando l'edizione home-video originale sarà già uscita e reperibile sui principali rivenditori di ecommerce.

Ricordiamo che Monster Hunter, tratto dal famoso videogame, è ambientato in un mondo di mostri pericolosi che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando un'inaspettata tempesta di sabbia trasporta il Capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in questo ambiente ostile, il gruppo incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Insieme dovranno affrontare un pericolo così grande che rischia di distruggere il loro mondo.