Monster Hunter con Milla Jovovich arriva in bluray, e l'Italia resta indietro

Vi avevamo già accennato all'imminente uscita di Monster Hunter in home-video, e adesso dal mercato statunitense arrivano anche le prime informazioni per quanto riguarda la versione digitale del cinegame con Milla Jovovich e i suoi contenuti speciali.

Purtroppo il film in Italia non ha ancora trovato una distribuzione, ma i collezionisti o gli appassionati che non temono lo scoglio della lingua originale potranno acquistare la loro copia home-video a partire dal 2 marzo: inoltre, Sony ha rivelato che Monster Hunter debutterà sulle piattaforme digitali il 16 febbraio, prima di diventare disponibile su 4K UHD, Blu-ray e DVD due settimane dopo.

L'uscita casalinga di Monster Hunter includerà alcune diverse funzionalità bonus, tra cui una raccolta di scene eliminate, un approfondimento dei personaggi e un viaggio nel processo di adattamento per il grande schermo del celebre videogioco. Ecco l'elenco dei materiali bonus che saranno disponibili nella versione home di Monster Hunter:

Scene tagliate

The Monster Hunters: Cast e personaggi

Arsenale mostruoso: le armi nel film

Per i giocatori: dal gioco allo schermo

Come per il caso Wonder Woman 1984, l'Italia rischia di rimanere terribilmente indietro: nei primi mesi della pandemia i film di Hollywood (ma anche quelle italiane, si pensi a Favolacce) avevano iniziato ad arrivare anche nel nostro paese tramite piattaforme come Chili e altri servizi di streaming on demand, ma questo modello di distribuzione sembra essere stato abbandonato. Il pericolo, come sempre in questi casi, è la pirateria, e la speranza è che presto o tardi sul fronte delle distribuzioni qualcosa si smuova.

Naturalmente al solito vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci.