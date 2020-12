Monster Hunter, Milla Jovovich affronta i mostri nel nuovo spot del film

Arriverà questo mese nelle sale americane Monster Hunter, adattamento diretto da Paul W.S. Anderson dell'omonima serie di videogiochi. Sull'account Twitter ufficiale del film è stato pubblicato un nuovo spot, che presenta alcune delle minacciose creature che i protagonisti Milla Jonovich e Tony Jaa dovranno affrontare.

La clip, visibile anche in calce alla notizia, dura poco meno di venti secondi e si conclude con una nota umoristica: dopo una carrellata di mostri inquietanti come Cephalos, Nerscylla e Diablos, vengono inquadrati due Apceros intenti a brucare placidamente l'erba. Resta da vedere se sarà così anche in Moster Hunter, o se daranno anche loro dei grattacapi a Natalie Artemis, il personaggio di Milla Jovovich.

In ogni caso, sia le creature più pacifiche che quelle più pericolose sembrano abbastanza fedeli al franchise di videogame targato Capcom, cosa che dovrebbe far piacere ai fan.

Altra novità interessante degli ultimi giorni è che il videogame si collegherà al film, grazie a un nuovo aggiornamento che sarà rilasciato il 4 dicembre.

Se la risposta del pubblico sarà soddisfacente, è già in cantiere un sequel di Monster Hunter, che vedrebbe così rinsaldato il sodalizio tra Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, iniziato già con Resident Evil.

In attesa del film, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla sinossi ufficiale di Monster Hunter.