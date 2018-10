Monster Hunter: Meagan Good e Josh Helman si uniscono al cast del film

Si stanno svolgendo in questo momento in Sud Africa e Namibia le riprese di Monster Hunter, film tratto dalla celebre saga videoludica Capcom e diretto da Paul W.S. Anderson. Secondo quanto riporta Deadline, Meagan Good (Code Black) e Josh Helman X-Men - Giorni di un futuro passato) si sono uniti al cast del film.

I due attori raggiungono Mila Jovovic, star del franchise cinematografico di Reisdent Evil, che nel film interpreterà Artemis. Nel cast troviamo anche T.I. Harris nei panni di un cecchino, Ron Perlman in quelli Admiral, leader del gruppo degli Hunter, Tony Jaa e Diego Boneta.

Monster Hunter è ambientato in un nuovo modo dove potenti e pericolosi mostri impongono le proprie regole con ferocia mortale. In una battaglia disperata per la propria sopravvivenza, il colonnello Artemis e i suoi fedeli soldati si uniscono ad un uomo misterioso che ha trovato un modo per combattere le possenti creature.

La produzione del film potrà contare su un budget di 60 milioni di dollari. Anderson si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Jeremy Bolt e Robert Kultzer. Screen Gems si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti mentre Sony Pictures Releasing lavorerà alla distribuzione internazionale.

Paul W.S. Anderson si cimenterà in questa nuova pellicola tratta da un videogioco dopo aver già diretto la saga di Resident Evil, nella quale recita appunto la moglie, Milla Jovovich, e Mortal Kombat, adattamento cinematografico uscito nel 1995 del celebre picchiaduro.