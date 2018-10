Monster Hunter: iniziate ufficialmente le riprese del film!

Mila Jovovich, star del franchise cinematografico di Resident Evil, ha rivelato tramite il suo profilo Instagram l'inizio delle riprese di Monster Hunter, pellicola tratta dalla celebre saga videoludica Capcom che sarà diretta da Paul W.S. Anderson.

L'attrice ha condiviso una sua foto con il trucco di scena annunciando l'inizio della produzione in Sud Africa, precisamente a Città del Capo. "Mi sto allenando per questo da febbraio" ha anche aggiunto nella didascalia. Da notare anche l'hashtag #MonsterHunterWorld, che a quanto pare sarà il capitolo preso come riferimento per l'adattamento. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Paul W.S. Anderson non è nuovo ad adattamenti di saghe videoludiche. Il regista, infatti, ha già diretto la saga di Resident Evil, nella quale recita appunto la moglie, Milla Jovovich, e Mortal Kombat, adattamento cinematografico uscito nel 1995 del celebre videogame.

Nel cast troviamo T.I. Harris nei panni di un cecchino, Link, Ron Perlman in quelli Admiral, leader del gruppo di Hunter, Milla Jovovich nel ruolo di Artemis, Tony Jaa e Diego Boneta. La produzione del film potrà contare su un budget di 60 milioni di dollari. Anderson si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Jeremy Bolt e Robert Kultzer. Screen Gems si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti mentre Sony Pictures Releasing lavorerà alla distribuzione internazionale.