Monster Hunter: guardate con Everyeye una scena esclusiva del film con Milla Jovovich!

Dopo la pubblicazione del trailer ecco in anteprima esclusiva una nuova clip di Monster Hunter, il film tratto dal franchise videoludico, con protagonista Milla Jovovich e diretto da Paul W.S. Anderson. L'opera sarà disponibile nelle sale dal prossimo 17 giugno e il video è un'occasione ulteriore per dare uno sguardo ad alcune sequenze.

Ieri Sony Pictures ha svelato la data d'uscita italiana di Monster Hunter contestualmente alla pubblicazione del trailer.

Ecco la sinossi ufficiale di Monster Hunter:"Oltre il nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite una tempesta di sabbia inaspettata dal nostro mondo nuovo, rimangono senza parole. I soldati sono scioccati di scoprire che questo ambiente ignoto e ostile è dimora di mostri enormi e terrificanti, immuni alle loro armi da fuoco.

Nella sua disperata battaglia per la sopravvivenza, la squadra incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere a queste potenti creature. Mentre Artemis e Hunter iniziano ad acquistare fiducia reciproca, lei scopre di essere parte di una squadra comandata dall'Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande da minacciare di distruggere il mondo, i coraggiosi guerrieri uniscono le loro abilità uniche per fare squadra e combattere per l'ultima volta".



Se volete scoprire qualcosa in più sul film di Paul W.S. Anderson ecco i primi 9 minuti di Monster Hunter già disponibili.