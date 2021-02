Monster Hunter, guardate 9 minuti in anteprima del film con Milla Jovovich!

Anche se non ha ancora una distribuzione italiana, da oggi, martedì 16 febbraio, Monster Hunter è disponibile sulle piattaforme digitali, e sarà in vendita in formato home video (4K Ultra-HD, Blu-ray e DVD) dal prossimo 2 marzo. Sony Pictures Entertainment ha pubblicato una clip di anteprima del film con Milla Jovovich.

Il video, della durata di nove minuti, è visibile sul canale YouTube di Sony ed è disponibile anche all'interno della notizia.

Secondo la sinossi ufficiale di Monster Hunter, "Dietro il nostro mondo ce n'è un altro: un mondo fatto di mostri pericolosi e potenti che regnano sui loro domini con ferocia mortale. Quando un'inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita degli enormi e terrificanti mostri immuni alla loro potenza di fuoco. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l'unità incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui straordinarie abilità gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle mostruose creature. Mentre Artemis comincia lentamente a fidarsi del Cacciatore, scopre che quest'ultimo fa parte di una squadra guidata dall'Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande che minaccia di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri uniscono le forze per unirsi verso la resa dei conti finale. Basato sulla fenomenale serie di videogiochi MONSTER HUNTER."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata anche al trailer finale di Monster Hunter.