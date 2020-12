Monster Hunter, ecco un estratto della colonna sonora del film con Milla Jovovich

Il compositore Paul Haslinger ha condiviso via Vevo un pezzo della colonna sonora da lui scritta per l'attesissimo adattamento cinematografico di Monster Hunter, trasposizione dell'omonimo videogioco che vede protagonista Milla Jovovich.

Per ascoltare il pezzo cliccate sul seguente link.



Adattamento della seconda serie di videogiochi di maggior successo di Capcom (la prima è, guarda caso, un altro titolo reso celebre al cinema dalla Jovovich, Resident Evil), il film di Monste Hunter è scritto e diretto da Paul W. S. Anderson (Resident Evil, I Tre Moschettieri). Nel cast troviamo anche Tony Jaa, T.I, Ron Perlman, Diego Boneta, Meghan Good e Josh Helman.

Come recita la sinossi ufficiale "Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa".



Monster Hunter dovrebbe uscire nei cinema americani il 25 dicembre 2020, nel giorno di Natale.



Ecco la tracklist ufficiale della colonna sonora di Monster Hunter:

1. Worlds Beyond Our Senses

2. White Sand

3. Diablos

4. Nerscylla

5. Monsters in Hiding

6. The Shipyard in the Desert

7. Sandstorm Trek

8. Finding the Oasis

9. The Stampede

10. A Hard Climb Ahead of Us

11. Military Engagement

12. Rathalos

13. My Friend

14. Live Through This First

15. Worlds Beyond Reprise