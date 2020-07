Monster Hunter, epici scontro tra Milla Jovovich e creature di 18 metri: parla il regista

Al momento l'intera - e ridottissima - campagna promozionale dell'attesissimo adattamento cinematografico di Monster Hunter di Paul W.S. Anderson è stata interamente dedicata al personaggio di Milla Jovovich e alle sue armi, ma non dimentichiamoci nella trasposizione del videogioco Capcom ruolo centralo lo avranno ovviamente i mostri.

Questo ce lo ha ricordato in una recente intervista con Empire Magazine il regista del film, anticipano la presenza di mostri giganteschi "alti fino a 18-20 metri": "Sono davvero fantastici", ha detto, "Li stiamo ideando in modo ancora più dettagliato rispetto ad esempio ai dinosauri di Jurassic World. E appaiono davvero benissimo, perché abbiamo girato in vere location tra il Sud Africa e la Namibia, il che ha dato agli animatori dei dettagli a cui rifarsi concretamente: il vento, la polvere, i raggi del sole e la luce riflessa. I mostri sono l'unica cosa in CGI del film".



La Jovovich interpreta Artemis, personaggio del tutto nuovo perché non tra quelli giocabili del videogame, almeno non nel senso canonico del termine. La stessa attrice ha rivelato sempre a Empire in precedenza: "Sebbene il personaggio di Milla non sia espressamente inserito nel gioco, ha scelto la stessa armatura e le stesse armi che ha usato nel videogame, quindi ci sono aspetti del suo personaggio che sono stati ripresi ed inseriti all'interno del film", ha commentato il regista Paul Anderson.

Poco meno di un mese fa è trapelato online il primo trailer di Monster Hunter che ha lasciato senza fiato fan e neofiti del videogioco. Poco prima era stato rivelato che il film uscirà nelle sale il 4 settembre 2020, a meno di imprevisti e ritardi causati dal Coronavirus, ma per adesso sembra che lo stato dei lavori di Monster Hunter proceda secondo i piani.