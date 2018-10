Monster Hunter: Diego Boneta si unisce al cast del film con Milla Jovovich

Secondo quanto confermato dall’Hollywood Reporter, Diego Boneta si è unito al cast di Monster Hunter, adattamento cinematografico della celebre serie videoludica che vede alla regia Paul W.S. Anderson.

Boneta è noto per aver recentemente interpretato l’icona latina Luis Miguel nella serie Netflix Luis Miguel: La Serie; in Monster Hunter interpreterà uno specialista di comunicazioni e membro del team Artemis. Del cast fanno già parte Milla Jovovich, Ron Perlman, Tony Jaa e T.I. Harris.

I fan conoscono abbastanza bene il lavoro di Paul W.S. Anderson sui franchise tratti dai videogiochi, dopo la saga di Resident Evil, nel quale recita la moglie, Milla Jovovich, e Mortal Kombat, adattamento cinematografico uscito nel 1995 del celebre videogame.

Anderson ha spiegato la storia che racconterà in Monster Hunter: “Per ogni mostro c'è un eroe. Un uomo comune alle prese con un lavoro considerato un vicolo cieco scopre di essere il discendente di un antico eroe. Viaggerà in direzione di un mondo mistico per essere addestrato e poter diventare un Cacciatore di Mostri, prima che delle creature mitiche provenienti da un altro mondo distruggano il nostro”.

Dopo essere stata prevista inzialmente per settembre, la produzione del film inizierà nel mese di ottobre in Sudafrica, con un budget di 60 milioni di dollari. Anderson si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Jeremy Bolt e Robert Kultzer. Screen Gems si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti mentre Sony Pictures lavorerà alla distribuzione internazionale.

Ancora ignota la data d’uscita della pellicola nelle sale.