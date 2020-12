Monster Hunter debutta in Cina: il Gore Magala si mostra nei nuovi spettacolari poster

In attesa di sapere la data di uscita italiana, il film di Monster Hunter con protagonista Milla Jovovich ha fatto il suo debutto nelle sale cinesi. Per celebrare l'uscita, Sony Pictures ha diffuso quattro suggestivi poster ufficiali dedicati ai mostri della saga videoludica targata Capcom.

Nello specifico le immagini, che potete visionare nella galleria in calce all'articolo, accendono i riflettori sul Gore Magala, Diablos, Rathalos e il Palico mostrato in uno dei recenti spot ufficiali di Monster Hunter World conosciuto nei videogiochi come Chef Miaiuscolo.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'uscita di Monster Hunter è stata recentemente anticipata al 25 dicembre in seguito alla decisione di Warner Bros di pubblicare Wonder Woman 1984 contemporaneamente al cinema e su HBO Max, annuncio seguito in questi giorni dalla rivoluzionaria mossa dello studio di adoperare questa soluzione per tutte le sue pellicole in arrivo nel 2021.

Diretto da Paul W.S. Anderson, il film include nel cast anche anche Tony Jaa, T.I., Meagan Good, Diego Boneta e Ron Perlman (Hellboy), con quest'ultimo che vestirà i panni dell'Ammiraglio leader degli Hunter. La Jovivich invece interpreterà il tenente Artemis.

Cosa ve ne pare di questi poster? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, è arrivata online un estratto della colonna sonora di Monster Hunter.