Monster Hunter, come procedono i lavori per il film con Milla Jovovich? Gli aggiornamenti

Monster Hunter, adattamento cinematografico della celebre saga videoludica targata Capcom, è stato finalmente completato. La conferma arriva da Martin Moskowicz, presidente di Constantin Film, la casa di produzione che sta lavorando alla pellicola che vedrà come protagonista Milla Jovovich.

"L'uscita di Monster Hunter è ancora prevista per settembre in tutto il mondo" ha spiegato infatti il produttore durante un'intervista rilasciata lo scorso marzo a Deadline. "Lo consegneremo questa settimana."

Diretto da Paul W.S. Anderson, il film per il momento è riuscito ad evitare i molti rinvii che hanno colpito il calendario delle uscite di Sony Pictures e dovrebbe dunque arrivare regolarmente nelle sale il 4 settembre 2020. Nello stesso periodo, Monster Hunter se la vedrà al botteghino americano con The Conjuring 3 e I Croods 2.

Ambientato in un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano con terribile ferocia, il film seguirà il tenente Artemis (Jovovich) e i suoi fedeli soldati in una vera e propria lotta per la sopravvivenza, che li vedrà scontrarsi con dei nemici giganti e dotati di poteri incredibili. Nel cast troviamo anche Tony Jaa, Tip Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman e Ron Perlman.

