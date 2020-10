Monster Hunter: ecco l'attesissimo trailer del film con Milla Jovovich

A sorpresa nel corso di questo pomeriggio, Capcom ha rilasciato un nuovo trailer del'attesissimo Monster Hunter, film che vedrà Milla Jovovich nei panni della celeberrima Natalie Artemis.

Il video che potete vedere in calce alla notizia, non offre particolari informazioni sulla pellicola ma, ci fornisce una nuova data di lancio. Monster Hunter che era previsto per aprile 2021, sarà anticipato e, giungerà nelle sale cinematografiche già per la fine di questo anno, ovvero per dicembre 2020. Non possiamo sapere con certezza se questo cambiamento riguarderà solo gli Stati Uniti o se, verrà esteso a tutto il resto del mondo.

Paul W. Anderson ha definito questo film come il suo capolavoro, ammettendo di essere veramente soddisfatto di quello che è riuscito a realizzare. Le riprese di Monster Hunter sono terminate, e come rivelato dal regista, i ritardi di distribuzione dovrebbero dipendere esclusivamente dallo slittamento delle line-up delle varie case di produzione.

Questo trailer appena diffuso, non fa che accrescere l'hype dei milioni di fan del franchise videoludico in giro per il mondo che, non aspettano altro che vedere le creature gigantesche e mostruose con cui dovrà fare i conti la soldatessa interpretata dalla Jovovich che si torverà intrappolata in una dimensione alternativa. Voi cosa ne pensate di questa grandiosa produzione? Come al solito fatecelo sapere nei commenti.