Monster Hunter arriva finalmente in Italia! Sony svela l'uscita con un nuovo trailer

A sorpresa, Sony Pictures ha annunciato l'arrivo di Monster Hunter nelle sale italiane. La data di uscita è stata pubblicata insieme a un trailer ufficiale che offre un nuovo sguardo a Milla Jovovich e il resto del cast alle prese con alcuni dei mostri più iconici del franchise.

Basato sulla celebre serie di videogiochi, il film sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 17 giugno.

Questa la sinossi ufficiale: "Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa."

Scritto e diretto da Paul W.S. Anderson, che nei mesi scorsi ha garantito la fedeltà ai giochi di Monster Hunter, il film vede nel cast anche anche Tony Jaa, T.I, Ron Perlman, Diego Boneta, Meghan Good e Josh Helman. Intanto, qui potete trovare 9 minuti di Monster Hunter in anteprima.