Monster, Charlize Theron parla di Patty Jenkins: 'Mi ha insegnato la ribellione'

Tutti conosciamo Charlize Theron come l'incredibile eroina d'azione che è diventata. Pare però che ad averla resa più sicura di se sia stata la regista Patty Jenkins nel periodo in cui le due hanno collaborato insieme in Monster, film che ha portato l'attrice sudafricana a vincere un Oscar nel 2004.

Secondo quanto raccontato, la Theron pare sia stata contattata all'epoca da uno degli investitori nel corso della lavorazione del film che aveva recensito la pellicola definendola troppo grassa e brutta nei panni della protagonista, una serial killer. Nonostante ci fosse rimasta male per le critiche, a tirarle su il morale è stata la stessa Jenkins. "Non ascoltare queste s******e" pare le abbia detto la regista mostrando un istinto di coraggio e ribellione che ha poi ispirato l'attrice nella sua carriera e nella difesa del suo lavoro.

Dopo l'ammissione della Theron di non voler più fare progetti come Mad Max, l'attrice ha mostrato il suo riconoscimento verso Patty Jenkins lodandola per il suo essere una "ribelle" in un mondo come quello dello spettacolo dove donne forti molto spesso non sono ben accette. Dopo il lavoro in Monster nel raccontare la storia della serial killer Aileen Wuornos, la Jenkins è salita di nuovo alla ribalta diventando la regista dei primi due capitoli della Wonder Woman del DCEU di Gal Gadot.

Rimanendo in tema, sembra che in casa DC tiri aria di reboot totale, ripartendo da zero, cancellando Wonder Woman 3 e mettendo a rischio il futuro del Superman di Cavill. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!