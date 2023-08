Monopoly come Barbie: Hasbro e Lionsgate annunciano il film sul gioco da tavolo!

Il 2023 è stato un anno fruttuoso per le IP tratte dai videogiochi e dai giocattoli, vedasi il successo di film come Barbie e Super Mario Bros o anche quello della serie tv The Last of Us, quindi perché non continuare su questo trend?

E' probabilmente quello che hanno pensato in casa Lionsgate, che come riportato da Variety ha acquisito le attività televisive e cinematografiche di Entertainment One (eOne) da Hasbro. L'accordo stipulato per circa 500 milioni di dollari dovrebbe concludersi ufficialmente entro la fine dell'anno, ma il primo progetto che sarà realizzato sarà il tanto atteso film di Monopoly.

Secondo il rapporto, inoltre, la vendita includerà una libreria di contenuti di circa 6500 titoli, insieme a produzioni attive per franchise non di proprietà di Hasbro come The Rookie, Yellowjackets e Naked and Afraid. Parlando della vendita, il CEO di Hasbro Chris Cocks ha affermato che "è pienamente in linea con la nostra strategia" e ha assicurato che "l'intrattenimento rimane una priorità assoluta" per l'azienda. Ha inoltre rivelato che Hasbro continuerà a produrre e sviluppare prodotti di intrattenimento basate sui suoi marchi e rimane impegnata a "dare vita a nuove idee originali progettate per alimentare tutte le aree del mondo di Hasbro".

Il film di Monopoly gira in tondo (permetteteci la battuta) da diversi anni a Hollywood. Nel 2019 Kevin Hart venne annunciato come protagonista, ma già dieci anni prima, nel 2009, si parlò di un adattamento di Monopoly diretto da Ridley Scott. Il nuovo progetto, ovviamente, non sarà legato ai precedenti e fallimentari tentativi di portare sul grande schermo il famoso gioco da tavola. Attualmente, nessun regista o attore è associato a Monopoly.

Se siete incuriositi dal progetto, restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.