Monolite, dopo quello nello Utah scompare anche quello in Romania: spiegato il mistero?

La settimana scorsa un misterioso monolite di metallo simile a quello di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick è comparso nel deserto dello Utah, facendo ancor più parlare di sé dopo un'improvvisa sparizione.

Ieri un altro monolite identico a quello dello Utah è sbucato in Romania, ma nelle scorse ore anche questo secondo esemplare si è dileguato nel nulla: secondo Reuters, questo ultimo monolite è scomparso martedì, circa quattro giorni dopo la sua inspiegabile e improvvisa apparizione nei pressi di un'antica fortezza dei Daci a Piatra Neamt.

Questa improvvisa scomparsa del misterioso monolite ha indotto ancora più speculazioni sul fatto che la struttura possa essere correlata in qualche modo a quello dello Utah, del quale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza non ha mai rivelato la sua posizione esatta. "La posizione esatta dell'installazione non viene rivelata poiché si trova in un'area molto remota e se le persone dovessero tentare di visitarla, c'è una significativa possibilità che possano rimanere bloccate e richiedere soccorso", si legge nella dichiarazione prima di aggiungere. "È illegale installare strutture o opere d'arte senza autorizzazione su terreni pubblici gestiti a livello federale, indipendentemente dal pianeta da cui vieni".

Tuttavia il mistero dietro la scomparsa del primo monolito potrebbe essere stato risolto.Un fotografo d'avventura del Colorado di nome Ross Bernards ha condiviso la foto di un amico di quattro uomini che, semplicemente, smontano lo "Utah Monolith" e se ne vanno, una foto scattata venerdì sera. Secondo il racconto di Bernards (tramite il New York Times), gli uomini consideravano il monolite un pugno nell'occhio, e i loro commenti sono stati: "Questo è il motivo per cui non lasci la spazzatura nel deserto".

Insomma un mistero pare essere risolto: ora bisogna indagare sugli altri!