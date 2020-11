Monolite nello Utah: voi non ci crederete, ma il misterioso oggetto è scomparso

In settimana ha conquistato i titoli di tutte le riviste online e non il misterioso monolite comparso nel deserto dello Utah, che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo.

L'ultimo aggiornamento contribuisce però ad aggiungere un ulteriore strato di mistero a tutta la faccenda: il misterioso monolite di metallo trovato in un remoto deserto nell'ovest degli Stati Uniti, che per giorni ha scatenato un gioco a rilancio di ipotesi e teorie su come fosse arrivato lì, ora apparentemente scomparso.

Lo ha segnalato l'Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah, che ha dichiarato di aver ricevuto "rapporti credibili" secondo cui l'oggetto è stato rimosso "da individui sconosciuti" nella notte tra venerdì e sabato. Il pilastro triangolare, che agli appassionati di cinema ha ricordato quello rettangolare di 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, sporgeva per 3 metri e mezzo dalle rocce rosse dello Utah meridionale ed era stato ufficialmente avvistato il 18 novembre da alcuni funzionari locali.

La posizione dell'oggetto non è mai stata divulgata dagli enti in questione, per evitare l'arrivo di orde di turisti e curiosi. Che fine avrà fatto il monolite? A questo punto non resta che aspettiamo fiduciosi i prossimi aggiornamenti, se mai dovessero arrivare.



